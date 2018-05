Il vento sta cambiando in casa Napoli, e la dimostrazione arriva dall’accordo con Adidas, sponsor tecnico di Lorenzo Insigne

Quanti acquisti azzurri sono saltati per i problemi legati ai diritti d’immagine dei calciatori? Tanti. Ma da oggi in poi sembra non esserci più questo problema in casa Napoli, come si evince dal sito ufficiale del club partenopeo. L’Adidas è pronta ad avviare la collaborazione con Lorenzo Insigne, diventando il primo sponsor tecnico a siglare un accordo con De Laurentiis per poter utilizzare l’immagine di un tesserato azzurro. Il talento di Frattamaggiore entra, di diritto, nella scuderia del brand a tre strisce, il quale conta già campioni del calibro di Lionel Messi, Gareth Bale, Paul Pogba, soltanto per citarne alcuni.

Il Presidente ha commentato in termini entusiastici la collaborazione: «Ringrazio Adidas che con questo accordo ci accoglie nella sua grande famiglia. Spero che tra il Napoli e Adidas possa nascere una collaborazione continuativa anche con altri calciatori ed altre iniziative. Sono certo che i nostri tifosi in Italia e nel mondo guardano con interesse e soddisfazione a questa nuova amicizia ed alle attività di business che la stessa potrà generare». Accordo importante anche in vista del prossimo mercato, quando non ci sarà più l’ostacolo dei diritti d’immagine.