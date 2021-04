Rizzoli ricorda: «La mia prima partita da arbitro fu un disastro» – VIDEO

Nicola Rizzoli, nella lunga intervista rilasciata a DAZN, ha ricordato la prima partita arbitrata in carriera: le sue parole

«Ho esordito a Borgopanigale. Avevo quasi 16 anni e non avevo la più pallida idea di cosa significasse stare in campo e di cosa significasse arbitrare e fischiare. Quel giorno avrò fatto sei fischi, di cui quattro all’inizio e alla fine dei tempi regolamentari. È la partita che non dimenticherò mai, è stato un disastro più totale».