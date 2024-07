Rodri MVP dell’Europeo: assist per il pallone d’oro?

Rodri vince il premio di MVP dell’Europeo: dopo i flop di Bellingham e Vinicius a Euro 2024 e Copa America assist per il pallone d’oro?

Rodri è stato premiato come l’MVP di Euro 2024. Il centrocampista spagnolo, che nella finale ha giocato solo un tempo, lasciando il campo per infortunio, è stato decisivo per la vittoria della Spagna: De La Fuente aveva per lui la massima fiducia, come Guardiola nel Manchester City, e gli ha consegnato le chiavi del gioco delle Furie Rosse, trascinandole poi al trionfo.

E ora per lui si apre la strada per il pallone d’oro? I madrileni Bellingham e Vinicius hanno deluso con le maglie dell’Inghilterra e Brasile, lo stesso per Mbappé e ora il suo nome non è quello di un semplice outsider.