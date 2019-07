Rog Cagliari, arriva l’ufficialità in stile “La casa di carta” – VIDEO

Rog Cagliari, arriva anche l’ufficialità ispirata a “La casa di carta”: ecco lo spettacolare video di presentazione – VIDEO

Il Cagliari presenta Marko Rog e lo fa in grande stile. Con un video pubblicato sul canale Twitter del club, un annuncio che si ispira alla nota serie televisiva “La Casa di Carta”. I sardi la ribattezzano “La Casa de Casteddu” per l’ccoasione: nella banda si dà il benvenuto al croato ex Napoli.

Il classe 1995 è ufficialmente un nuovo giocatore del Cagliari e sarà nuovo rinforzo dei rossoblù allenati da Maran.