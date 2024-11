Cagliari, Bjelica parla di Rog: «Prenderemo una posizione, mostriamo interesse a trattenerlo. Lui e il Cagliari…»

L’allenatore della Dinamo Zagabria, Bjelica, ha parlato del futuro del centrocampista arrivato in prestito dal Cagliari Rog

Bjelica in conferenza ha rilasciato alcune dichiarazioni sul centrocampista Marko Rog, calciatore classe 95′ ex di Napoli e Siviglia. Il tecnico della Dinamo Zagabria ha parlato del futuro del calciatore arrivato in prestito dal Cagliari, secondo quanto riportato da Germanijak. L’accordo con il club di Giulini scadrà a gennaio, quando Rog tornerà in Sardegna dopo un anno. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Di lui si parlerà internamente, il suo prestito è in scadenza e il suo contratto con il Cagliari dura un altro anno e mezzo. Prenderemo una posizione su questo, possiamo mostrare interesse (a trattenerlo n.d.r.), ma anche lui e il suo club si stanno chiedendo cosa fare, non abbiamo la possibilità di acquistarlo. Dipendiamo da ciò che pensano, prenderemo posizione e vedremo cosa porterà gennaio».