Rog Sampdoria, parti più vicine: i dettagli del trasferimento

Rog Sampdoria: parti sempre più vicine per il passaggio del centrocampista croato in blucerchiato. Tutti i dettagli

Il centrocampista del Cagliari Marko Rog è sempre più vicino a salutare il club rossoblù.

Secondo quanto riferisce L’Unione Sarda, gli isolani e la Sampdoria sarebbero sempre più vicine alla chiusura dell’accordo che permetterebbe il passaggio del croato in blucerchiato, facendo tonare il centrocampista nella vetrina della Serie A per giocarsi un posto al Mondiale in Qatar. Sì alla cifra di 6 milioni di euro, ma i sardi vorrebbero l’obbligo di riscatto e non il diritto di riscatto proposto dai liguri.