Roma, l'attacco preoccupa Juric e i tifosi: i numeri

La Roma segna poco e i risultati spesso e volentieri ne risentono. Mai così male da oltre 30 anni

Tra moduli, scelte tattiche e schemi c’è una cosa che rimane la più importante: il gol. Senza quello non si vince, al massimo si pareggia, ma non sempre si riesce a mantenere la porta imbattuta.

Ecco che dunque in casa Roma la rete è diventata un problema. La media di un gol a partita in Serie A è davvero troppo poco, basti pensare che ai 10 centri giallorossi rispondono i 26 dell’Atalanta, 24 dell’Inter e i 21 dei cugini della Lazio.

Il capocannoniere fin qui è Dovbyk con tre gol, seguito da Dybala a 2. Per il resto solo giocatori con una rete come Cristante, Koné, Pisilli, Baldanzi e Shomurodov. Spiccano le assenze per esempio di Soulé e Pellegrini, ancora a secco.

Solo 33 anni fa la Roma ha segnato così poco e questa dev’essere una tendenza da invertire il prima possibile se la banda di Juric vuole ambire a posizioni importanti in classifica. A Verona si riparte da Dovbyk, ritrovato dopo l’infortunio.