Roma, Belotti: «Niente drammi per i playoff; averceli due Dybala…»

Le parole di Andrea Belotti, attaccante della Roma, dopo la vittoria dei giallorossi in Europa League contro il Servette

Andrea Belotti ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Roma contro il Servette in Europa League, dove il Gallo è andato a segno. Di seguito le sue parole.

GOL – «Beh il gol per un attaccante è tutto. Viviamo per quello e quando riusciamo a segnare, il nostro umore è tre volte migliore».

RAMMARICO PRIMO POSTO – «Anche noi volevamo vincere. Purtroppo non ci siamo riusciti, anche per demerito nostro perché alcune partite non le abbiamo fatte come avremmo dovuto. Però non vedo un dramma, perché anche l’anno scorso abbiamo fatto i playoff e saremo pronti anche quest’anno».

CORSA CHAMPIONS – «Ho la percezione che è una squadra che sta continuando a crescere, che migliora sotto il profilo fisico e mentale giorno per giorno, ogni allenamento e anche le partite lo dimostrano. L’obiettivo è sempre lo stesso: portare a casa i tre punti ogni partita. Siamo la Roma e siamo chiamati a fare questo. Ora siamo lì, ma sappiamo che il campionato è lungo e ci sono impegni importanti da domenica in avanti. Ci sarà bisogno dell’aiuto di tutti».

DIPENDENZA DA DYBALA – «Le caratteristiche di Paulo le conosciamo tutti. È quel giocatore in grado di inventare la giocata da un momento all’altro, sa sempre come posizionarsi e ha un tocco che pochi giocatori hanno. È fortissimo e non a caso è campione del mondo. Quando non c’è lui la situazione è sicuramente diversa, devi cambiare modo di giocare, quelle caratteristiche le ha lui giocando in quella posizione. Se ci fossero due Dybala sarebbe più facile (ride, ndr), ma ce ne è uno solo. Quando non c’è si fa sentire».