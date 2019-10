Roma Borussia Mönchengladbach, Rose: «Saremo propositivi»

Roma Borussia Mönchengladbach, il tecnico dei tedeschi Rose: «Abbiamo un’ottima difesa, ma saremo propositivi»

Il tecnico del Borussia Mönchengladbach, Marco Rose, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro la Roma. «Abbiamo individualità molto forti in difesa, ma non aspetteremo la Roma. Cercheremo di costruire».

Poi un accenno alla questione razzismo. «Il calcio deve unire le persone e non dividerle. La partita? Sono molto convinto del lavoro fatto con la squadra, lavorando bene i risultati arriveranno».