Roma, Candela: «Ci vorrebbe Totti in società. Su Ranieri...»

Vincent Candela è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport per parlare della Roma e della situazione che ha portato la società giallorossa a richiamare in panchina Claudio Ranieri. Ecco le sue parole.

RANIERI – «Sono contento che i Friedkin abbiano pensato a lui, ma di certo non può risollevare da solo la Roma. Voglio dire: non può dipendere solo da lui. Nel club bisogna sistemare tutte le caselle, a partire dal Ceo: l’organizzazione è fondamentale. I Friedkin hanno investito tanto, meritano di raccogliere».

SITUAZIONE DIFFICILE – «Ci vorrà tempo. Io avrei preso Ranieri come figura di garanzia e avrei richiamato DDR come allenatore: il primo con tutta l’esperienza che ha per creare le condizioni ottimali attorno alla squadra, Daniele per proseguire il lavoro già iniziato. Anche perché è ancora sotto contratto. Insieme avrebbero avuto più forza. Daniele, per dire, con Pellegrini poteva ricreare subito una squadra nella squadra».

TOTTI – «In molti in società e in squadra lo ascolterebbero. Sarebbe un ottimo acquisto».

SQUADRA DA 12ESIMO POSTO? – «Affatto. Pellegrini, Cristante e Paredes vorrebbero averli in tanti. In attacco c’è l’ultimo capocannoniere della Liga, Dovbyk: con Dybala e Soulé ora bisognerà giocare sempre all’attacco. Non dimentichiamo poi un aspetto: l’Olimpico è sempre pieno da 4 anni, questa passione non è da tutti»