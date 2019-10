Roma: «Collum ha ammesso l’errore, lo rispettiamo»

Polemica risolta tra la Roma e il dirigente di gara Collum dopo quanto accaduto nel match di ieri sera

Non poteva che ammettere l’errore, sotto gli occhi di tutti, l’arbitro Collum che ieri sera nel match dell’Olimpico ha assegnato ai tedeschi del Mönchengladbach un rigore per un fallo di mano che Smalling non ha mai commesso. Le proteste dopo la gara sono state tantissime ma alla fine il direttore di gara ha ammesso l’errore e si è scusato.

La Roma, tramite il suo profilo Twitter ufficiale, ha voluto mandare un messaggio: «Il management dell’AS Roma dopo la partita ha parlato con gli ufficiali di gara, i quali hanno ammesso di aver commesso un errore nell’assegnazione del calcio di rigore. Li rispettiamo e li ringraziamo per l‘onestà. Ora testa alla prossima partita».