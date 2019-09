Roma, non accenna a fermarsi la maledizione infortuni. Under si blocca con la Turchia: il giocatore starà fuori per un mese

La stagione della Roma è iniziata come si era conclusa quella scorsa. La squadra di Fonseca è già falcidiata da infortuni: si sono fermati Spinazzola, Perotti, Zappacosta e infine Under. Il turco ha lasciato la sua nazionale per far ritorno nella Capitale.

I tempi di recupero sono ancora da stilare. Prima si attendono gli esami strumentali del caso, poi la società diramerà un comunicato. Il quotidiano Il Tempo fa tuttavia sapere che, con molta probabilità, il classe ’97 starà fermo per circa un mese.