Roma, Cristante: «Milan? Una fortuna aver esordito lì. Con Mourinho qualcosa è cambiato»

Bryan Cristante, centrocampista della Roma, si è raccontato al magazine Sportweek settimanale de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:

«Mio papà è nato in Canada e più volte la Nazionale mi ha cercato, avevo vent’anni e il calcio non era a questi livelli. Io non ho mai avuto dubbi sul fatto di scegliere l’Italia. Idolo? Il mio era Lampard. Poi ho avuto la fortuna di esordire in un Milan pieno di Campioni. Ho imparato tanto da loro. Nesta, Kakà e tutti gli altri è stata una vera fortuna per me. Obiettivo? Qualcosa è cambiato con Mourinho e si percepisce una voglia diversa. Vogliamo andare in Champions».