ROMA, dentro l’allenamento di DE ROSSI. Che cosa chiede il tecnico alla squadra, l’ossessione per la QUALITA’ e quello che NON VA

Daniele De Rossi prepara la sua Roma in vista della prima giornata di campionato contro il Cagliari in Sardegna

Il Corriere dello Sport racconta oggi l’allenamento aperto che Daniele De Rossi ha fatto in Inghilterra per la stampa. Ne esce fuori un ritratto interessante della metodologia di lavoro del tecnico della Roma. Ecco una parte del resoconto: «Qualità, qualità, qualità».

Daniele De Rossi la chiede a gran voce ai suoi negli allenamenti al St.George’s Park. E quello a cui abbiamo assistito ieri ha avuto come protagonista proprio il tecnico che per due ore consecutive ha trascinato i suoi in campo con indicazioni, impostazioni, suggerimenti, elogi e anche qualche critica. «Perché se vi dico sempre che siete bravi è evidente che ci sia qualcosa che non va»