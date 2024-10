Roma Dinamo Kiev, Juric: «Ho visto tante cose positive. Penso che la squadra ha fatto bene. Gli ultimi 15 minuti...»

Il tecnico della Roma ha parlato dopo il fischio finale della partita contro la Dinamo Kiev, valida per la terza giornata di Europa League

Ivan Juric, allenatore della Roma, è intervenuto in conferenza stampa in occasione della partita casalinga di Europa League contro Dinamo Kiev allo Stadio Olimpico. Ecco le parole del tecnico giallorosso riprese da TMW:

CRESCITA SQUADRA – «Ho visto tante cose positive. Penso che la squadra ha fatto bene. Gli ultimi 15 minuti ci siamo abbassati volutamente, ma anche questa fase è andata bene».

HUMMELS – «Hummels lo vedo nella posizione di Ndicka. Ha l’atteggiamento di un professionista top. Devo dirgli grazie per il suo comportamento. In questo momento vedo benissimo Ndicka e sta crescendo partita dopo partita e in fase difensiva non mi piace cambiare tanto. Voglio avere certezze e sicurezze. Ora vedo Ndicka molto forte. Hummels ci darà una grande mano. Finora è colpa mia che non ha giocato, non sua».

PISILLI – «Pisilli può giocare sia da centrocampista che da trequartista, ha capacità di adattarsi bene nel campo e ha ampi margini di crescita. Lo userò in mezzo o davanti. Per Paredes lui è al top, purtroppo devo fare delle scelte in questa parte del campo. Non posso fare giocare tutti. Konè ha fatto una bellissima partita e mi cresce sempre. Però ora ha bisogno di giocare per crescere di più».

HA PARLATO CON CRISTANTE – «Cristante ha un’intelligenza oltre il normale. Vede cose che altri non vedono. Con lui riesci a parlare di cose profonde del calcio. Capisce le situazioni in modo pazzesco. C’è una cosa ma rimane tra me e lui. Credo che possa fare molto di più».