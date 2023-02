Roma, Dybala: «Futuro? Non so quello che succederà a fine anno»

Paulo Dybala, attaccante della Roma, ha parlato alla vigilia del match di Europa League contro il Salisburgo

Paulo Dybala, attaccante della Roma, ha parlato in conferenza stampa.

FUTURO – «Rispetto alla clausola, quella è una questione tra i miei procuratori e la società. Poi quello che succederà a fine anno non lo so. Non so cosa succederà con me, figurati con il mister. Io vorrei essere allenato da lui perché è uno dei migliori e voglio vincere con lui. Ora penso solo a far bene domani. Voglio vincere con la Roma e che il prossimo anno la squadra sia in Champions».