Roma, Dzeko e Perotti vittime delle…buche! Chiesto intervento del Comune

Roma, Dzeko e Perotti vittime delle celebri buche della Capitale. La società chiede la sistemazione delle strade fuori Trigoria

Le buche di Roma sono ormai famose in tutte Italia. Giornalmente i cittadini della Capitale si lamentano per le pessime condizioni delle strade. A testare in prima persona questo problema sono stati i giocatori giallorossi Dzeko e Perotti.

Come fa sapere il quotidiano Leggo, entrambi hanno subito danni alla proprio autovettura proprio a causa delle buche e, a loro, si è aggiunto anche Juan Jesus. Per tale ragione la Roma ha chiesto al Comune di intervenire per sistemare le strade subito fuori da Trigoria.