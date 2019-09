Roma, Dzeko: «Razzismo grande problema. Su Mkhitaryan…»

Roma, Dzeko parla del razzismo e di Mkhitaryan: «In Italia problema più grande rispetto altri paesi. L’armeno spero possa restare a lungo»

Il centravanti della Roma, Edin Dzeko, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport Uk. Queste le parole dell’attaccante:

«Penso che il razzismo sia un problema più grande in Italia rispetto ad altri paesi, specialmente in Inghilterra. Spero, per il bene degli altri giocatori, che queste cose finiscano e che la Federazione possa vedere questo e provare a fermarlo in ogni modo possibile. Mkhitaryan? Ha fatto quello che ci aspettavamo. Lo conosco, è un grande calciatore e un ottimo rinforzo per una squadra offensiva come la nostra. Dopo che ci siamo affrontati con le nostre nazionali gli ho detto “Hai fatto due gol, ora nelle prossime partite devi segnare anche per la Roma!”. E’ un grande professionista, lo ricordo anche ai tempi del Borussia Dortmund. Spero possa restare a lungo“.