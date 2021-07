Roma ed Inter, sentite Telles: «Non vedo l’ora di dimostrare il mio valore allo United»

L’esterno del Manchester United Alex Telles ha parlato sul sito ufficiale del club raffreddando la pista Inter

Intervistato sul sito ufficiale del Manchester United, l’obiettivo di Inter e Roma Alex Telles ha parlato dell’inizio della nuova stagione.

«Sono molto felice di essere tornato qui. È un piacere essere al Manchester United per la mia seconda stagione. Nella scorsa siamo andati molto vicini a vincere dei trofei e iniziamo la nuova stagione con tanta voglia e ho il desiderio di dimostrare il mio valore qua in questo club. Col Derby sarà un test duro, ma siamo preparati per questo. Abbiamo lavorato sodo oggi, e nell’ultima settimana e credo che sia una grande opportunità per mostrare il mio valore, la mia qualità e il mio potenziale qua allo United»