Roma, contro l’Eintracht l’obbligo è di vincere per proseguire, Hummels carica l’ambiente: «Come una finale: possiamo vincere la coppa»

Roma, questa sera contro l’Eintracht serve una vittoria per i playoff di Europa League: Hummels carica la squadra: «Possiamo vincere la coppa»

La Roma questa sera all’Olimpico ha l’imperativo di fare una grande prestazione: arriva l’Eintracht già qualificata alle spalle della Lazio, mentre invece per la Roma una vittoria chiuderebbe la questione playoff di Europa League senza dover fare calcoli.

A caricare la squadra ci ha pensato Mats Hummels ieri in conferenza stampa: il difensore dall’alto della sua esperienza ha voluto dare la scossa ai suoi compagni per la sfida contro i tedeschi. «Per noi è una sorta di finale, possiamo vederla così. L’Eintracht è forte e organizzato. Forse sta facendo meglio del previsto, ma per me non è una sorpresa. Ci sono molte squadre che possono vincere l’Europa League e la Roma è tra queste. Ma prima dobbiamo passare questo turno».