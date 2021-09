Roma, El Shaarawy il 12° uomo: nessuno ha la sua media gol in giallorosso

Stephan El Shaarawy è il dodicesimo uomo della Roma di José Mourinho. E stasera sarà titolare col CSKA Sofia

Stephan El Shaarawy ha segnato il gol vittoria domenica sera in campionato contro il Sassuolo. Una rete che ha fatto esplodere di gioia i tifosi giallorossi, ma ha anche confermato l’importanza dell’esterno per José Mourinho. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Faraone è considerato il 12° uomo da parte dello Special One; il titolare aggiunto della sua squadra.

E questa sera, in Conference League contro il CSKA Sofia, El Shaarawy scenderà in campo anche dal 1′ in un 11 che non verrà stravolto dal turnover. Il Faraone ha segnato due gol in stagione, diventando anche il giallorosso con la miglior media-gol fino a questo momento con una rete ogni 58 minuti.