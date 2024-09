Roma, enigma CENTROCAMPO per De Rossi

La Roma di De Rossi sta prendendo forma dopo gli ultimi mesi di calciomercato. Ecco la situazione

Tra le squadre che si sono mosse di più sul calciomercato c’è sicuramente la Roma. Una rosa così piena di elementi, come spiega La Gazzetta dello Sport, offre un ottimo ventaglio di possibilità a De Rossi.

Il focus è fatto sul centrocampo dove ci sono due alternative per il tecnico. La prima è un reparto composto perlopiù da nuovi giocatori con Paredes al centro e Le Fée con Koné mezzali. L’altra idea vedrebbe un centrocampo tutto italiano con Cristante in regia, Pellegrini per sfruttare gli inserimenti e uno tra Baldanzi e Pisilli.