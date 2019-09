Roma femminile, buon pari in rimonta col Psg. Poi la sconfitta ai rigori

Roma femminile, le giallorosse rimontano un doppio svantaggio col Psg e terminano il match sul 2-2. Poi la sconfitta ai rigori

La Roma femminile ha disputato una buona gara pre campionato in casa contro il Psg. Nella cornice dello stadio Tre Fontane, in cui è andata in scena anche la presentazione delle ragazze, le francesi sono state le avversarie delle giallorosse in occasione del trofeo Luisa Petrucci.

Avvio titubante per le ragazza di Betty Bavagnoli, che sono andate presto sotto per 2-0 complice qualche indecisione di troppo. Cambio di passo nella ripresa, grazie all’ingresso di Serturini e Bonfantini. Sono state loro le marcatrici per il pareggio finale. Il trofeo si è poi deciso ai rigori: decisivo l’errore di Ciccotti, vince così il Psg.