Roma, Fienga: «I giocatori sono consapevoli dell’emergenza»

L’amministratore delegato della Roma Fienga ha raccontato lo stato d’animo dei calciatori durante l’emergenza Coronavirus

Guido Fienga ha parlato della quotidianità dei calciatori della Roma durante l’emergenza Coronavirus: «I nostri giocatori sono consapevoli di quanto sta accadendo intorno a loro e nel mondo. Come tanti loro colleghi di altre squadre, a Natale in particolare ma anche nel resto della stagione, hanno voluto visitare luoghi di sofferenza e disagio, come i reparti pediatrici di alcuni ospedali e case famiglia, per portare un po’ di calore e perché no, un po’ di sana appartenenza ai nostri colori».

«In queste esperienze, loro per primi, ma anche noi, troviamo anzitutto l’occasione per condividere la nostra fortuna e poi, la forza e le motivazioni per svolgere meglio il nostro lavoro», ha concluso l’amministratore delegato giallorosso ai microfoni dell’agenzia SIR.