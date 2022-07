Roma, Florenzi: «Ad inizio carriera pensavo di giocare solo in un club»

Alessandro Florenzi ha parlato della sua maturazione rispetto ai tempi della Roma: le parole dell’esterno del Milan

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Alessandro Florenzi è tornato a parlare della sua maturazione rispetto agli anni alla Roma.

LE PAROLE – «Sono cambiato tanto perché quando ho lasciato Roma per altre città non era per volontà mia. Però devo dire una cosa: in questi anni ho visto tanti paesi e città. Mi sono acculturato tanto. Ho vissuto cose che non pensavo di vivere. All’inizio della mia carriera era quello di fare tutta la carriera nella Roma, questo non è stato possibile, ma ho avuto la possibilità di crescere a livello di vita».