Roma, Fonseca alza la concentrazione: «Vietato distrarsi»

Roma, Fonseca tiene alta la concentrazione dei suoi giocatori: «Dobbiamo giocare con attenzione pensando di ripartire dallo 0-0»

La Roma non si può permettere di sbagliare. Ne è ben consapevole Paulo Fonseca che vuole costantemente tenere alta la concentrazione dei suoi giocatori, impegnati questa sera contro il Gent.

Chiare le dichiarazioni del tecnico, ieri in conferenza stampa, riguardo all’aspetto mentale: «Dobbiamo restare concentrati e giocare con attenzione, pensando di ripartire dallo 0-0, non dal risultato dell’andata. Dobbiamo avere coraggio, come contro il Lecce, anche se sappiamo che sarà difficile. Loro qui non hanno mai perso e hanno sempre segnato, contro di noi saranno motivatissimi».