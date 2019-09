Roma, Fonseca: «Vogliamo vincere sempre. Dzeko? Ci punto molto »

L’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine dell’importante vittoria contro il Bologna

Un importantissimo successo quello conquistato dalla Roma di Paulo Fonseca contro il Bologna. Il tecnico giallorosso ha commentato così il match ai microfoni di Sky Sport.

CARATTERE SQUADRA – «Sì, prima di tutto c’è da dire che abbiamo giocato bene e meritato la vittoria. Nel secondo tempo il Bologna è salito e ha creato un paio di occasioni, ma abbiamo meritato per il carattere, l’unione e il coraggio che abbiamo dimostrato»

STILE GIOCO – «Ho visto molte partite del campionato, sono tutte pericolose. Sappiamo che anche avendo il possesso palla possiamo correre rischi, non è possibile controllare la gara senza concedere occasioni. Stiamo lavorando, ma credo che questo mio modo di giocare porti risultati, vogliamo sempre vincere»

DZEKO – «Penso che tutti i calciatori, non solo Dzeko, siano contenti di essere qui, lo potete vedere da come abbiamo giocato. Dzeko è fondamentale per il nostro gioco. Con me ha sempre lavorato bene, motivato, entusiasmato e felice. Confido molto in lui»