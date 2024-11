Roma, i Friedkin tornano in città tra stasera e domani: le ultime

Roma, la famiglia Friedkin torna in città per stare vicino alla squadra in questo momento di grande crisi: le ultime

Il momento è delicato in casa Roma: in crisi di risultati, di identità e sempre più contestata dalla piazza. Questa sera scende in campo contro l’Union SG in Europa League, dove la situazione non è delle migliori, con 4 punti su 3 partite.

Per questo motivo, come riportato da la Gazzetta dello Sport, la famiglia Friedkin, proprietaria del club, ha deciso di venire a Roma per essere vicina alla squadra, ma anche per discutere il futuro di Juric, il cui futuro passa da questa sera e il prossimo impegno con il Bologna. Il loro arrivo è atteso tra questa sera e la mattinata di domani.