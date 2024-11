Roma, continua il mistero Friedkin: volo cancellato o no? C’è il dubbio sullo sbarco in città

Roma, va avanti e si infittisce il mistero attorno alla famiglia Friedkin: volo cancellato o no? C’è il dubbio sullo sbarco in città

Continua il caos intorno alla Roma e la famiglia Friedkin: i proprietari del club sono attesi oggi in città e, secondo quanto riportato dal Messaggero, dovrebbero dare il benservito all’attuale tecnico giallorosso Ivan Juric.

Nelle ultime ore però sui social è circolata la notizia che la famiglia Friedkin avrebbe annullato il volo. La notizia però ha subito ricevuto alcune smentite, ma in attesa di un comunicato ufficiale o di una fonte certa, il mistero intorno al loro arrivo persiste. Periodo non semplice, dunque, in casa giallorossa.