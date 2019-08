Roma Genoa: Kouame e la verticalità di Andreazzoli

Kouame è fondamentale per lo stile offensivo del Genoa. Andreazzoli vuole una squadra che attacchi in modo diretto

Andreazzoli è solito fare un palleggio elaborato nelle sue squadre. Il Genoa che ha esordito contro la Roma è però risaltato per l’estrema verticalità: l’avvio di azione è elaborato, ma quando ci si avvicina al cerchio di centrocampo si ricerca il lancio verso Kouame, Pinamonti e Lager. Questa soluzione la si è ricercata tantissime volte (come per esempio in occasione del rigore), con la Roma che ha faticato nel leggere i movimenti avversari.

Un esempio nella slide sopra: Ghiglione scarica per Radovanovic, che di prima lancia Kouame. Gli attaccanti genoani combinavano molto tra loro in questa situazione, da notare Pinamonti che viene incontro e attira l’avversario su di sé.