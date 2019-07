Roma, Higuain priorità per l’attacco ma c’è il piano B

La Roma è ancora alla ricerca di un attaccante. Gonzalo Higuain è il primo nome sulla lista, Mariano Diaz l’alternativa

Non c’è solo Gonzalo Higuain nei pensieri della Roma. Il club giallorosso vorrebbe ingaggiare il centravanti della Juventus nonostante la diversa volontà che vorrebbe rimanere a Torino.

Il club però lo ha messo sul mercato e per questo il Pipita rappresenta una priorità per la Roma. Secondo Il Corriere dello Sport però la Roma continua a monitorare altri profili, in particolare quello di Mariano Diaz del Real Madrid.