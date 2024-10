Roma Inter, Marotta: «Si gioca e si rischia troppo»

Beppe Marotta ha approfondito un tema molto discusso in questo periodo ovvero le tante partite

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Dazn prima della gara contro la Roma per analizzare un aspetto tanto chiacchierato in questo periodo storico ovvero quello delle troppe partite in poco tempo.

COME GESTIRE QUESTO MINI CICLO DI PARTITE – «Consentitemi una riflessione, che è una critica positiva. Quello di convivere con uno stress agonistico di tantissimi impegni e partite che i giocatori fanno fatica a gestire. Avete visto che in questi periodo di nazionali ci sono stati circa un centinaio di infortuni. E’ un aspetto da salvaguardare, ma dobbiamo sederci ad un tavolo e capire che il calendario deve essere più morbido. Dobbiamo fare un tavolo unico che ancora non c’è. Esiste un’attività nazionale, della Uefa e della Fifa. Il confronto è iniziato e la disponibilità c’è. C’è anche un numero di contrasti superiori alla media degli ultimi dieci anni».

SUL TURNOVER – «Normale dire che le rose devono essere ampliate soprattutto nei valori. Parlare di titolari e riserve nei grandi club è difficile, per me si tratta di titolari e co-titolari. Crediamo di avere 23-24 elementi che possono giocare in tutte le competizioni. Sta all’allenatore decidere. Oggi le scelte a centrocampo sono limitate da alcuni infortuni che sapete».