Roma Isco, sullo spagnolo anche Valencia e Siviglia: le ultime

Non solo la Roma su Isco: sull’esterno spagnolo anche Siviglia e Valencia, che dopo la firma di Gattuso potrebbe andare forte sul giocatore

Non soltanto la Roma su Isco. L’ex Real Madrid andrà vai a zero dopo il 30 giugno e sarà libero di firmare per qualsiasi società I giallorossi ci hanno pensato nel caso in cui dovessero salutare Mkhitaryan, ma attenzione alla concorrenza.

Secondo quanto riportato da As anche Siviglia e Valencia sarebbero sulle tracce dell’esterno spagnolo.