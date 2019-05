Roma-Juventus, tifosi Torino: «Lotta per l’Europa falsata» – FOTO

Dopo Roma-Juventus, i tifosi del Torino attaccano i bianconeri: ecco le accuse dei supporter granata dopo la partita dell’Olimpico – FOTO

La Juventus crolla a Roma e da Torino gridano allo scandalo. I tifosi granata non hanno digerito la sconfitta maturata allo Stadio Olimpico, che compromette i sogni del Torino per l’Europa.

Non sono pochi i supporter che parlano di lotta per l’Europa falsata, alludendo al fatto che i rivali bianconeri abbiano regalato i tre punti ai giallorossi per indispettire i granata.

Ecco alcuni dei commenti dei tifosi del Torino su Twitter:

Mah, a me sembra che in queste ultime giornate il campionato sia un pochino falsato #Serie_A @SkyCalcioClub @il_Malpensante — Saverio Voltarelli (@xavolt65) May 12, 2019

Qualcuno lo spiega ai romanisti che la Juve ha lasciato loro i 3 punti? Stanno parlando di questo 2-0 come di un match scudetto 🤭🤦‍♂️ Qualcuno li riporti alla dura realtà, se no pensano di vincere la #champions il prossimo anno, non solo di giocarla 😂#RomaJuve #RomaJuventus — Deligt & Castigo (@ConteMou) May 12, 2019