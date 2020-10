Roma, Karsdorp: «Contento di essere tornato. Friedkin? Bel colloquio»

Rick Karsdorp, esterno della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il CSKA Sofia

RITORNO A ROMA – «Sono contento di essere qui e far parte di questa squadra. Lo scorso anno sono stato in prestito e sono tornato con la convinzione di poter giocare e nel pre-campionato ho fatto diverse partite. Ora sto meglio dopo un piccolo infortunio. Sono sicuro di poter far bene».

INIZIO SHOCK – «C’è stata una cattiva traduzione. Quando sono tornato al Feyenoord, stavo facendo la mia prima intervista, evidentemente non ero contento di essere andato via. Mi sono limitato a dire che per me, giovane olandese alla prima esperienza all’estero, non fosse facile trovarmi in quel tipo di contesto, mentre ero più a mio agio tra connazionali. Semplicemente, ho detto questo. Oggi le cose sono diverse, come ho detto sono felice di essere qui».

CORONAVIRUS – «Non sono nella posizione di dire qualcosa su questo, ci sono esperti competenti per farlo. Quello che posso dire è che facciamo un test tutti i giorni, è un virus cattivo, ma facciamo il massimo tutti i giorni ed è la cosa migliore per tenere il covid sotto controllo».

CONTINUITA’ – «Penso di dover migliorare tutto. Non sono il giocatore di anni fa, quando la Roma mi ha acquistato, ho avuto tanti infortuni, sono felice di giocare adesso e questo è ciò che vuole qualsiasi giocatore. Se giochi diverse partite di fila, hai più fiducia. Spero che questo mi permetta di esprimere tutto il mio potenziale e di tornare a essere il calciatore di qualche anno fa».

CALCIOMERCATO – «È il passato, non ne voglio parlare molto. Se hai molti infortuni, pensi a quello che devi fare, se sia meglio andarmene. Ma sono un giocatore della Roma, voglio dimostrare tutto quello che posso fare. Ho parlato con i Friedkin, è stato un bel colloquio».