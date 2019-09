Roma, Kolarov goleador su punizione: nel mirino ora c’è Messi

Terzo goal in campionato per Kolarov, andato a segno con una punizione contro il Bologna: è la sesta dal 2017/2018

Kolarov-Dzeko. La Roma riesce a superare il Bologna grazie a due gol dei suoi due uomini più rappresentativi. La punizione del serbo è un vero gioiello da vedere e rivedere. Per Kolarov si tratta della terza rete in quattro partite di campionato: numeri da goleador.

Dalla stagione 2017/2018, quando venne acquistato dalla Roma, il serbo ha realizzato ben sei goal su punizione diretta in Serie A: l’ultimo proprio in quel di Bologna. Prendendo in considerazione le cinque migliori leghe europee, solo Lionel Messi ha fatto meglio con dodici punizioni vincenti nello stesso periodo. Chissà se entro fine stagione non riuscirà ad eguagliarlo.