Tammy Abraham torna finalmente in campo: dieci mesi di inferno prima del rientro in campo nel derby della Capitale

Tammy Abraham è tornato in campo dopo dieci mesi di stop. Era il 4 aprile 2023 quando nell’ultima giornata di campionato contro lo Spezia, il centravanti è uscito per un grave infortunio al crociato.

Oggi, 6 aprile 2024, l’inglese è entrato al posto di Dybala e dopo pochi minuti dall’ingresso in campo ha aizzato la folla che ha risposto presente. Vedremo se si rivelerà un’arma in più per il finale di stagione per la Roma.