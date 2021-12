Roma, l’ex Petruzzi: «Maitland-Niles ha giocato poco, ma può aiutare»

L’ex giallorosso Petruzzi ha parlato dell’arrivo ormai quasi sicuro alla Roma di Maitland-Niles

Fabio Petruzzi, ex difensore della Roma, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dell’arrivo ormai quasi sicuro in giallorosso di Maitland-Niles dall’Arsenal.

MAITLAND-NILES – «Sarò onesto, Maitland-Niles non lo conosco benissimo. Mi fido di Mourinho e delle scelte del club. La duttilità dell’esterno inglese può aiutare molto la squadra. L’importante è che sia un calciatore pronto, da poter impiegare in più ruoli. Prendere uno di 24 anni dall’Arsenal è importante, anche se ha giocato poco».

3-5-2 – «È il modulo giusto per esaltare le qualità di questa rosa, giusto quindi portare a casa un giocatore che sia funzionale al modulo».