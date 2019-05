La Roma pensa al prossimo allenatore. Tra le varie ipotesi spunta anche quella del Loco Bielsa: i dettagli

El Loco Bielsa in Italia? Uno dei tecnici sicuramente più stravaganti sarebbe finito nel mirino della Roma. Secondo Sky Sport, il club giallorosso avrebbe messo nel mirino l’attuale allenatore del Leeds.

Il tecnico ha fallito la promozione in Premier League, perdendo nei playoff contro il Derby County, formazione guidata da Lampard. Gasperini, Sarri e Giampaolo avrebbero qualche possibilità in più rispetto al Loco che rimane una suggestione per la panchina romanista ma un nome che sarebbe circolato nelle segrete stanze della Roma.