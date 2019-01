Roma, quasi fatta per Mancini: Defrel vicinissimo all’Atalanta

Il d.s. della Roma Monchi è pronto a chiudere per Gianluca Mancini, che arriverà in estate. In cambio, il francese è vicinissimo alla Dea

La Roma sembra aver definitivamente messo le mani su Gianluca Mancini. Il difensore dell’Atalanta ha avuto un ottimo inizio di stagione: titolare con l’infortunio di Masiello, ha saputo guadagnarsi il campo con ben 4 gol. Varie società di Serie A l’avevano puntato per il mercato estivo, ma Monchi ha anticipato tutti. L’intenzione è quella di bloccare il classe ’96 adesso per averlo a luglio, un po’ come fatto l’anno scorso per Cristante.

Un altro innesto azzurro quindi per i giallorossi, sempre più attenti per quanto riguarda i giovani del Bel Paese. Mancini si aggiungerà alla lunga schiera formata dai vari Pellegrini, Zaniolo, Cristante, tutti italiani con ottime speranze per il futuro. In attesa del sogno proibito di Monchi, Andrea Belotti, ritenuto l’erede perfetto di Edin Dzeko. A conferma dell’affare in dirittura d’arrivo per il centrale della Dea, è l’ingaggio sempre più probabile di Defrel da parte del club di Gasperini. Con Gabbiadini diretto alla Sampdoria, non ci sarà spazio per il francese, che tornerà alla Roma per poi essere girato ai bergamaschi.