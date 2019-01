Roma il futuro parla “azzurro”: in rosa ben 9 italiani

La Roma punta sui giovani italiani per costruire una rosa competitiva con uno sguardo anche al futuro. In giallorosso sono ben 9 i calciatori azzurri.

La Roma sembra aver gettato le basi per la costruzione di un progetto ben definito, quello di assemblare una rosa con molti più giocatori italiani possibili. A dichiararlo è lo stesso direttore sportivo del club giallorosso Monchi nel corso di un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. I giallorossi possono già contare su diversi giocatori azzurri, ben 9 in totale: Cristante, De Rossi, El Shaarawy, Florenzi, Mirante, Luca e Lorenzo Pellegrini, Santon e Zaniolo. Secondo quanto riportato stamane dall’edizione del quotidiano sportivo italiano, tra le grandi d’Italia, solo il Milan ha a disposizione più calciatori italiani (12) ed esclusi i terzi portieri, la Juventus si ferma a 8, Inter e Lazio a 6 e il Napoli a soli 4.

Non tutti questi giocatori hanno trovato molto spazio nelle gerarchie del tecnico Eusebio Di Francesco ed il reparto più fornito sembra essere il centrocampo. Sulla linea mediana la Roma, difatti, può contare non solo sull’esperto capitano De Rossi, ma su tre giovani che potrebbero fare la differenza. Cristante, Lorenzo Pellegrini e Zaniolo, difatti,attraverso prestazioni di livello, sembrano aver convinto l’allenatore giallorosso e potrebbero convincere in futuro anche il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini. A questi giocatori, nella sessione estiva di calciomercato, potrebbe aggiungersi un altro azzurro, il difensore centrale dell’Atalanta Gianluca Mancini che piace molto alla Roma.