Roma-Milan è grande attesa tra i giallorossi: l’Olimpico è sold out

A Roma è grande attesa per il big match di domenica contro il Milan, l’Olimpico è già sold out

A Roma è grande attesa per il big match di domenica sera contro il Milan. Nonostante i giallorossi debbano ancora giocare il decimo turno, i tifosi sono già proiettati verso la grande sfida dell’undicesima.

Come riportato dal Corriere dello Sport, tra abbonamenti e vendita libera i tagliandi dell’Olimpico per Roma-Milan sono andati a ruba e non c’è più nessun posto disponibile. Sarà quindi sold out per la partita di domenica sera.