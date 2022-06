Roma, Moriero: «Se vendono Zaniolo, forse hanno in mente grandi acquisti...»

L’ex giallorosso Moriero ha parlato della possibilità della Roma di cedere Zaniolo in questa finestra di calciomercato

Francesco Moriero, ex giallorosso e ora c.t. delle Maldive, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della possibilità della Roma di cedere Nicolò Zaniolo in questa finestra di mercato.

LE PAROLE – «Mourinho lo accontenteranno, lo devono accontentare: Roma è piazza complicata, ripetersi non è mai facile. Ma la vicenda Zaniolo mi puzza un po’: magari lo vendono perché hanno già in mente uno o due grandi acquisti».