Nonostante il grande interesse di mercato attorno a lui, Jose Mourinho blinda Zaniolo: lo Special One lo vuole ancora alla Roma

Jose Mourinho blinda Niccolò Zaniolo. Nonostante l’interesse della Juve e del Tottenham, lo Special One non vuole privarsi del giovane calciatore.

Secondo quanto riportato dalla Repubblica, Mourinho avrebbe chiesto alla società di non venderlo, per non indebolire una squadra molto ambiziosa.