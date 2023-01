Roma, Mourinho: «Meritavamo di vincerla. Zaniolo? In famiglia resta solo chi vuole»

Josè Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato dopo la sconfitta contro il Napoli: le dichiarazioni del tecnico giallorosso

José Mourinho ha parlato a Dazn dopo il ko della sua Roma con il Napoli.

LA SCONFITTA – «Dieci minuti dopo il gol di Osimhen c’è stato un punto della partita in cui si è sentita l’ingiustizia dell’1-0. Noi abbiamo giocato bene, pressando altissimo, difendendo molto ben, usciamo con maggiore fiducia dopo questa sconfitta. Siamo sicuramente la squadra che ha fatto soffrire il Napoli di più, che ha fatto paura a loro in uno stadio a tratti tremendo. I nostri tre cambi a fine partita sono tre bambini che l’anno scorso giocavano a Trigoria, ora vengono qui e giocano e questo mi fa piacere. A volte il calcio è ingiusto e la squadra che merita di più perde. Oggi meritavamo di vincere la partita, mi dispiace per il risultato, ma ai ragazzi ho detto che va bene la faccia triste, ma l’anima deve essere piena».

COLLOQUIO CON SPALLETTI – «All’inizio l’ho ringraziato per il regalo di compleanno che mi ha fatto e che non ho ancora avuto la possibilità di aprire. Il regalo di un collega fa sempre piacere, poi dopo ci siamo scambiati un abbraccio. Al di là di una squadra molto brava, il Napoli ha la stella dei campioni e quest’anno illumina proprio loro».

ZANIOLO – «Voglio gente così come Abraham e Matic, che vuole giocare nella Roma, che è disponibile sempre. Quando non stai bene nella famiglia devi andar via, devi trovare una soluzione. Chi vuole restare nella famiglia può restare».