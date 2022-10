Roma, Mourinho pesante: «Europa League? Arrivano gli squali falliti della Champions»

Roma, frecciata di Mourinho per l’Europa League: le dichiarazioni del tecnico sulle squadre in uscita dalla Champions

Bordata di José Mourinho sulle squadre che, dalla Champions, scenderanno in Europa League. Le parole del tecnico della Roma a El Espanol.

LE PAROLE – «Vedo il Betis come candidato alla vittoria finale, ma gli squali falliti della Champions League stanno per arrivare, stanno per arrivare grandi squali. Sarà divertente ma sono avversari che non dovrebbero venire in Europa League, Noi vogliamo passare e finire secondi, ma se finiamo terzi, saremo candidati a vincere la Conference».