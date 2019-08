Roma, non solo Rugani: Fonseca preferisce Lovren

La Roma punta Dejan Lovren. Il difensore centrale del Liverpool rimane nel mirino della società romanista: le ultime

Non c’è solo Daniele Rugani nei pensieri della Roma. Domani dovrebbe andare in scena un incontro tra i giallorossi e la Juventus per parlare del classe ’94 e anche di alcuni giovani ma secondo Sky Sport la Roma pensa ancora a Dejan Lovren.

Il centrale del Liverpool probabilmente rimane il preferito di Fonseca ma anche in questo caso l’operazione non è semplice. Rimangono in piedi i discorsi per Rugani ma i giallorossi non perdono di vista Lovren.