Roma, da Garcia a Montella: le ultime sul nuovo allenatore

Le ultime sul possibile nuovo allenatore della Roma dopo l’esonero di Ivan Juric arrivato nell’ultimo turno di Serie A. I dettagli

L’edizione odierna de Il Messaggero fa il punto sul possibile nuovo allenatore della Roma.

LA SITUAZIONE – «Da Mancini ad Allegri, passando per Claudio Ranieri – negano di aver avuto un contatto con la famiglia Friedkin circa un possibile incarico per il ruolo di allenatore giallorosso. Forse una telefonata l’ha ricevuta Edin Terzic, ma in serata tramite il suo agente l’ex manager del Borussia Dortmund ha fatto capire che non ci sono le condizioni per accettare la panchina giallorossa. L’unico che si tiene in gioco è Rudi Garcia, manager che ha già allenato i giallorossi reduce dalla negativa avventura alla guida del Napoli. Mentre sempre a proposito di ritorno nella serata di ieri è circolato il nome di Vincenzo Montella, attuale commissario tecnico della Turchia che nel contratto con la federazione turca ha una clausola risolutoria che può essere attivata in caso di chiamata da un club».