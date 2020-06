Roma, operazione al naso per Zaniolo: i dettagli

Roma, piccola operazione per Zaniolo che mercoledì si sottoporrà ad un intervento al naso: domenica sarà già in campo

L’infortunio al crociato del ginocchio destro è ormai alle spalle e Zaniolo è pronto per tornare ad allenarsi e perché no per aiutare anche la Roma nel finale di campionato.

Come riporta La Gazzetta dello Sport il calciatore giallorosso mercoledì subirà un altro intervento, questa volta al naso. Niente di grave solo un piccolo problema di ipertrofia ai turbinati, che sarà risolto con una semplice operazione. Zaniolo dovrebbe tornare in campo già nella giornata di domenica.