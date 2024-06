Roma Paredes, l’argentino è IN BILICO tra l’Arabia e la Capitale: la situazione e i POSSIBILI SCENARI futuri

Paredes potrebbe non far parte della Roma nella prossima stagione. Come riportato dal Corriere dello Sport l’argentino, attualmente impegnato in Copa America, è fortemente tentato dall’offerta dell’Al Ahli.

La squadra araba gli garantirebbe un paio d’anni tra i 18 e i 20 milioni di euro, rispetto ai 4 attuali con i giallorossi. Il centrocampista, dunque, ora deve decidere se giocare l’ultimo anno del suo contratto a Roma o se accettare la ricca offerta orientale.